Conhecida como a banda de rock de maior sucesso da era do streaming, o Imagine Dragons fez um show pop para fãs apaixonados, praticamente encerrando o Rock in Rio 2019 (o Muse, derradeiro grupo a se apresentar no Palco Mundo, veio logo em seguida).

Mistura de Coldplay, Arcade Fire, Linkin Park, Paul Simon, Elton John, Empire of the Sun, Mumford and Sons e trilha sonora de videogames, a banda faz um apresentação que tem algum nível de intensidade e vários coros da plateia, mas que raramente oferece uma identificação própria para o fã exigente.

No show anterior, o vocalista do Nickelback falou que houve uma “festinha” no dia anterior com os integrantes das três bandas que fecharam a noite, regada a whisky. O vocalista Dan Reynolds, porém, não demonstrou sinais claros de ressaca durante o show deste Domingo (6).

Ele compartilha durante a apresentação que seu pai viveu no Rio há 50 anos, e que nunca tinha voltado – mas ele estava no show de ontem – e que eles sempre bebiam guaraná assistindo aos jogos da seleção canarinho. “O destino me preparou para estar nesse palco do Rock in Rio em 2019”, disse. “Eu poderia morrer hoje e estaria feliz”, diz em outro momento. “Eu amo vocês.” “Tudo bem?” “Cantem!” são outras expressões da cartilha do roqueiro de arena que ele distribui durante o show.

Em um raro momento profundo, Reynolds fala sobre o suicídio de um amigo, visivelmente emocionado. “Muita gente aqui perdeu pessoas amadas, então essa canção é para vocês e para elas. Vamos lembrá-los para sempre”, diz, antes de Birds, uma canção tristíssima do disco mais recente, Origins (2018), e que não estava no setlist divulgado previamente.

Comunicativo e com discursos motivacionais aparentemente inspirados em livros de autoajuda, Reynolds (o único membro original do Imagine Dragons em 10 anos de banda) é um vocalista carismático e de alcance vocal elástico, que se entrega no palco. Mesmo assim é difícil entender por que a banda arrasta tanta gente.

Em turnê com o disco Origins, o grupo atravessa uma fase boa na carreira, sendo apontado pelo Spotify como o artista de rock mais escutado de 2018, com cerca de 38 milhões de ouvintes mensais.

Completando dez anos de carreira em 2019, o Imagine Dragons surgiu para o grande público em 2012, quando foi lançado Night Visions, primeiro álbum do grupo que emplacou o hit Demons e o mega sucesso Radioactive (a última do show), que garantiu à banda o Grammy por Melhor Performance de Rock na premiação de 2014.

“Quero deixar uma mensagem para vocês: a vida de vocês vale a pena viver!”, diz o vocalista já encaminhando o fim do show. “Fui diagnosticado com depressão e ansiedade muitos anos atrás. Isso não significa que eu sou fraco. Tem muita gente aí vivendo assim. Entenda que a sua vida vale muito e não vale a pena tirá-la de nós!” É nos momentos que fala da depressão que Reynolds é mais verdadeiro – o que faz do show, mesmo que musicalmente fraco, uma transmissão poderosa.