O ator australiano Hugh Jackman usou seu perfil no Twitter para publicar uma mensagem sobre os incêndios na Austrália que tomaram conta do país no início de 2020. “Queremos expressar nossa profunda gratidão às pessoas na Austrália que estão lutando contra esses devastadores incêndios. Nossos corações estão com todos que foram impactados, especialmente aqueles que perderam suas casas, negócios e entes queridos”, escreveu. Na sequência, o ator nascido em Sydney concluiu: “É uma imensa tragédia para o nosso país”.

Os incêndios na Austrália deixaram 23 pessoas mortas e outras dezenas estão desaparecidas. Cerca de 1,5 mil casas foram reduzidas a cinzas e estima-se que quase 500 milhões de animais morrerão incinerados.

Ao visitar cidade destruída por incêndios, o primeiro-ministro Scott Morrison foi hostilizado. Um navio chegou a ser utilizado para retirar a população isolada pelo fogo em uma zona turística no país.