Um homem chamado José Carlos Bom Sucesso perdeu o processo que movia contra a Globo por conta da atual novela das 7, Bom Sucesso.

Com o mesmo sobrenome que o título da trama, ele pedia uma indenização no valor de R$ 19.960.

A decisão foi tomada pelo juiz Cléverson de Araujo, do foro de Piracaia, no interior de São Paulo: “O autor tem o mesmo sobrenome que um bairro do Rio de Janeiro que inspirou a novela produzida pelo réu. A produção artística não tem nenhum vínculo com o autor, não explora sua imagem, tampouco lhe causa qualquer espécie de dano”.

“Não há nem sombra de motivo que justifique indenização. Vergonhosa, para dizer o mínimo, a pretensão reparatória deduzida”, prosseguiu.

Procurada pelo jornal O Estado de S.Paulo, a Globo afirmou, por meio de sua assessoria, que “não comenta casos sub judice.”