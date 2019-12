De Mauricio de Sousa aos Vingadores, o mundo da cultura pop se reúne em São Paulo esta semana para a 6ª edição da Comic Con Experience (CCXP) começa nesta quinta-feira, 5, já com seus ingressos esgotados.

“Somos a maior Comic Con do mundo pelo terceiro ano seguido”, afirma Pierre Mantovani, CEO da CCXP. A lotação máxima foi atingida pela primeira vez este ano, demonstrando a evolução do evento criado em 2014. Esperando um público de 280 mil pessoas, a CCXP terá cerca de 100 mil pessoas a mais que a tradicionalíssima San Diego Comic-Con, feira criada em 1970 e que foi a inspiração para o evento brasileiro.

Para Mantovani, a proporção que a CCXP tomou no País é um reflexo da própria sociedade. “Hoje em dia, todo mundo é geek, mas ninguém percebeu. Tem muito mais gente assistindo a séries, jogando videogames, do que vendo novela.”

Para atender a essa demanda, durante os quatro dias de evento, o público terá acesso a palestras de artistas estrangeiros e nacionais, oficinas de quadrinhos, discussões sobre o atual estado da cultura nerd, além de lojas e estandes com atrações de empresas e estúdios de cinema.

Alguns dos principais destaques da programação da feira são os painéis com os elencos de filmes aguardados, como Star Wars: A Ascensão Jedi e Mulher-Maravilha 1984.

Séries de TV e streaming como The Boys (Amazon Prime Video), La Casa de Papel (Netflix) e His Dark Materials (HBO) também terão apresentações com seus elencos, provando a relevância desse formato para a cultura pop atualmente.

Como não poderia deixar de ser, no entanto, o coração da feira são os quadrinhos. No ano em que o Batman completa oito décadas, grandes nomes que contribuíram com o personagem, como Frank Miller, Neal Adams, Joelle Jones, Mikel Janin e Frank Quitely terão painéis para falar sobre o “Morcego”. Entre os representantes brasileiros, Mike Deodato Jr., Rafael Grampá, Laerte, Rafael Coutinho e Joe Prado são alguns dos quadrinistas que devem palestrar.

Embora a música não seja o foco do evento, os visitantes da feira também poderão conferir shows das bandas brasileiras Far From Alaska, Fresno, Supercombo e Scalene.

É esperado que a CCXP movimente ao todo R$ 265 milhões na cidade de São Paulo, o que chama atenção também para o impacto econômico da cultura de modo geral. “Se somar todas as indústrias que estão aqui, games, cinema, música, a economia criativa é muito grande e ainda há muita oportunidade de crescer, o Brasil deveria surfar mais nessa onda e investir em cultura”, diz Mantovani.

A CCXP ocorre na São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda) de 5 a 8 de dezembro de 2019, e fica aberta nos seguintes horários: quinta-feira e sexta-feira, das 12h às 21h. Sábado, das 11h às 21h. Domingo, das 11h às 20h.

Destaques da programação

Quinta-feira, 5

Auditório Prime

15h30 – Quadrinhos e Política por Laerte e Rafael Coutinho

17h – Astros dos quadrinhos: André Dahmer

19h – Shang-Chi, Valquíria e Blade: O futuro da representatividade na cultura pop

Auditório Cinemark XD

19h – Batman 80 Anos, com os quadrinistas Neal Adams, Frank Quitely, Joëlle Jones, Eduardo Risso, Mikel Janín, Rafael Grampá e Rafael Albuquerque

20h – Aves de Rapina, com Margot Robbie e elenco

Sexta-feira, 6

Auditório Prime

13h – Design de personagens com Mike Deodato Jr.

14h30 – Desenhando o Morcego com Mikel Janín

Auditório Cinemark XD

11h – Playmobil: O Filme –

pré-estreia exclusiva

16h30 – ‘MSPverso’ – As novidades da MSP pra 2020

18h30 – Amazon Prime

Video – Painel com os

elencos das séries ‘Star

Trek – Picard’, ‘The Expanse’

e ‘The Boys’

Sábado, 6

Auditório Ultra

12h – Painel com Mauricio de Sousa

15h – Grande Almanaque dos Super-Heróis Brasileiros – Painel com os quadrinistas nacionais Joe Prado (moderador), João Tanno Filho, Tony Fernandes, Carlos Cunha, Paulo Fukue, Rubens Cordeiro, Mario Raphael Cândia, Franco de Rosa, Adriana Melo, Danilo Beyruth, HDR

Auditório Prime

12h – Roteiro e arte com Joëlle Jones

13h30 – Narrativa gráfica com Eduardo Risso

16h – Homenagem aos 50 anos do jornal Pasquim

Auditório Cinemark XD

10h – Frozen 2 – Pré-estreia

15h – Free Guy – Assumindo o Controle – Painel com os atores do filme, Ryan Reynolds, Joe Kerry e Shawn Levy

16h – Marvel Studios – Painel com Kevin Feige

17h – Star Wars – A Ascensão Skywalker – Painel com o diretor J.J. Abrams e o elenco do filme, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Kathleen Kennedy

Domingo, 8

Auditório Ultra

16h30 – Fábio Moon e Gabriel Bá – Quadrinhos em Dose Dupla

17h30 – Marvel Comics

Auditório Prime

12h – Capas com Tim Bradstreet

13h30 – Aquarela com Mike McKone

17h – Não mete política no meu quadrinho

18h – Mangá brasileiro

Auditório Cinemark XD

12h – Netflix – Painel com Ryan Reynolds e Michael Bay, do filme ‘Esquadrão 6’, e Rodrigo de la Serna, Esther Acebo, Pedro Alonso, Alba Flores e Darko Peric, elenco da série ‘La Casa de Papel’

15h – HBO – Painel com os atores Dafne Keen, Ruth Wilson, Clarke Peters, elenco da série ‘His Dark Materials’

16h30 – Warner Bros. 2020 – Painel sobre as novidades do estúdio para o ano que vem

17h30 – ‘ Mulher-Maravilha 1984’

Painel com a diretora Gal Gadot e a atriz Patty Jenkins

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.