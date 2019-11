Estreia nesta quinta-feira, 21, às 21h30, no History, a série O Homem Mais Forte da História. O público vai viajar por locais de origem de célebres lutadores, passando por Estados Unidos, Inglaterra e Escócia. O objetivo é relembrar e conferir se esses feitos foram reais mesmo.

Mas não é só isso: os quatro competidores vão reproduzir o que essas lendas fizeram, em uma grande disputa. Os participantes são Eddie Hall, recordista mundial em levantamento de peso, Brian Shaw, quatro vezes vencedor do Worlds Strongest Man, Nick Best, recordista mundial de transporte de escudo, e Robert Oberst, finalista do Worlds Strongest Man em 2013 e 2018.