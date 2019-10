Com atraso, o Rock in Rio começa nesta edição a abrir espaço para o hip-hop e para o funk em seus espaços principais nesta edição. Além dos shows de Drake, Anitta e Black Eyed Peas no Palco Mundo, outras apresentações dos gêneros ocorrem no Palco Sunset e nos novos Espaço Favela e Palco Supernova.

São nomes mais conhecidos, como Mano Brown, Edi Rock e Emicida e artistas mais jovens como Baco Exu do Blues e Kevinho. A lista ainda é tímida se comparada à das apresentações de pop, rock e EDM – eletronic dance music -, que ganhou um novo palco, maior – mas as adições já são um ponto positivo da curadoria do Rock in Rio neste ano.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.