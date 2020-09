Este domingo (13) foi dia de estreia no Domingão do Faustão (Globo). O time masculino da Dança dos Famosos conheceu quem serão suas parceiras na competição. Porém, a grande surpresa ficou por conta de um desfalque: Henri Castelli, 42, deixou o reality musical. O participante que o substituirá será anunciado no próximo domingo (20), segundo Faustão, que não deu maiores explicações sobre a saída do ator.

Seguem na competição Bruno Belutti, Zé Roberto, André Gonçalves, Felipe Titto e Marcello Serrado. Já na equipe feminina as participantes são: Danielle Winits, Luiza Possi, Lucy Ramos, Guta Stresser, Isabeli Fontana e Giullia Buscacio. Elas iniciarão a disputa no próximo domingo (20) ao som do baladão.

A disputa entre famosos pelo título de melhor dançarino do quadro está em sua 17ª edição. O vencedor da última temporada foi Kaysar Dadour, ator e ex-BBB. Entre os vencedores das edições anteriores estão Paolla Oliveira, Rodrigo Hilbert, Christiane Toroloni, Viviane Araújo e Marcello Melo Jr., entre outros.

Castelli estreou na Globo, em 1998, no seriado “Hilda Furacão”. Desde então atuou em sucessos como “Caras e Bocas” (2009-2010), “Belíssima” (2005-2006) e “Flor do Caribe” (2013), que está sendo reprisada na emissora atualmente.

Entre 2005 e 2007 se relacionou com a modelo Isabeli Fontana, com quem teve um filho, Lucas, 13. Ele também é pai de Maria Eduarda, 6, da relação com a publicitária Juliana Despirito. O último namoro asssumido pelo ator foi com Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, atual participante de A Fazenda (RecordTV). O romance durou apenas três meses, chegando ao fim em maio de 2020.