A HBO anunciou cancelamento do novo projeto dos produtores de Game Of Thrones David Benioff e D.B. Weiss. A série chamada Confederate foi revelada há três anos e seria um drama pós-Guerra Civil dos EUA, em um mundo alternativo, em que os estados do sul teriam se separado da União, mantendo o regime de escravidão em algo moderno.

continua depois da publicidade

A maré de azar da dupla começou após o último episódio da saga de gelo e fogo criada por George R. R. Martin, bastante criticado pelo público.

Mais tarde, eles iriam dirigir uma nova trilogia Star Wars, mas deixaram o projeto por conta de divergências com a Lucasfilm.