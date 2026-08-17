Hayden Panettiere, estrela de Heroes e Pânico, morre aos 36 anos nos EUA

A atriz, modelo e cantora norte-americana Hayden Panettiere morreu aos 36 anos. Conhecida por papéis marcantes na série Heroes e na franquia de terror Pânico, ela teve a morte confirmada por seu representante à rede ABC News nesta semana. A causa da morte precoce ainda não foi divulgada. O pai da artista, Skip Panettiere, lamentou a perda e pediu privacidade à família neste momento difícil.

“Com profunda tristeza, compartilhamos a trágica notícia do falecimento de nossa querida Hayden. Ela era uma pessoa incrível, uma força da natureza que proporcionou amor e alegria incomensuráveis a todos que a conheceram”, afirmou o pai da atriz, Skip Panettiere, em comunicado oficial. A família de Hayden Panettiere pediu privacidade no momento delicado. As informações são da agência EFE.

Carreira de sucesso na TV e no cinema

Panettiere começou a atuar ainda na infância e consolidou uma longa trajetória no audiovisual. Entre seus trabalhos de maior destaque está a personagem Claire Bennet na série Heroes e Juliette Barnes no drama musical Nashville. Por este último papel, a atriz recebeu duas indicações ao Globo de Ouro e protagonizou 128 episódios entre 2012 e 2018.

No cinema, atuou em produções como Duelo de Titãs, O Doce Lar de Helen, No Gelo e Pânico 4. Nascida em Palisades, Nova York, ela também fez participações em séries populares como Ally McBeal e Malcolm in the Middle.

Hayden Panettiere lançou livro meses antes de morrer

Em maio, a atriz lançou o livro de memórias This Is Me: A Reckoning, no qual abordou abertamente episódios de depressão pós-parto, vício, traumas e abuso doméstico. Em entrevistas, ela também compartilhou publicamente sua batalha contra o alcoolismo.