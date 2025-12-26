Guitarrista e tecladista do The Cure, Perry Bamonte morre aos 65 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O músico e membro da banda The Cure, Perry Bamonte morreu aos 65 anos. Conforme um comunicado divulgado pelo grupo, o guitarrista e tecladista faleceu em casa, durante o Natal, após uma breve doença.

“Quieto, intenso, intuitivo, constante e extremamente criativo, ‘Teddy’ foi uma parte vital e afetuosa da história do The Cure”, diz comunicado.

Perry virou membro efetivo do The Cure em 1990, tocando guitarra, baixo e teclado nos álbuns The Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits e The Cure. O músico também realizou mais de 400 shows ao longo de 14 anos.

“Ele retornou ao The Cure em 2022, realizando mais 90 shows, alguns dos melhores da história da banda, culminando com o show do Lost World Concert em Londres, em 1º de novembro de 2024. Nossos pensamentos e condolências estão com toda a família. Ele fará muita falta”, finaliza nota do grupo.