Guilherme é o primeiro finalista do BBB 25 após Prova do Líder

Guilherme foi o último a sair da Prova do Líder e deverá se tornar, após anúncio ao vivo, o primeiro finalista do BBB 25. Com isso, João Pedro, Renata e Vitória se enfrentarão no último Paredão antes da final.

Na prova de resistência, Vitória foi a primeira a desistir, já na manhã desta sexta (18). João Pedro saiu em seguida, duas horas depois. Renata, por volta das 11h, deixou a competição por não aguentar mais ficar de pé e receber água na cabeça.

Os jogadores foram colocados em uma plataforma giratória, com 5 fichas cada. Cada vez que a plataforma parasse de girar e algum dos brothers estivesse em um totem específico, esse jogador poderia usar uma das fichas e descansar em um carro por 5 minutos.

00h10: Após uma hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

1h10: Após duas hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

2h10: Após três hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

3h10: Após quatro hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

4h10: Após cinco hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

5h10: Após seis hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

6h10: Após sete hora de prova, os quatro participantes seguem na disputa.

7h Logo pela manhã desta sexta (18), Vitória Strada foi eliminada após desistir

9h João Pedro desistiu da prova

11h Renata desiste