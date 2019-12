O perfil oficial de Gugu Liberato no Instagram ganhou mais de um milhão de seguidores após o anúncio da morte do apresentador. Atualmente, o perfil dele está com quase três milhões. Quem se manifestou sobre o assunto foi Marina Ruy Barbosa, que critica o aumento no número de seguidores em perfis de pessoas que morreram.

“Uma coisa que não entendo e acho mórbido: Por qual motivo uma pessoa que morreu ganha milhares de seguidores nas redes sociais? Qual o intuito de seguir alguém depois da morte anunciada? Eu ainda fico chocada como a gente está usando errado a internet. Sério”, escreveu a atriz no Twitter.

Para Marina, as pessoas deveriam prestar homenagens enquanto há vida. “Será que ainda em vida essas pessoas mostravam seu carinho? Sei lá, só um desabafo e reflexão mesmo. Vamos aproveitar a vida para homenagear, amar, prestigiar, seguir, dar like, ligar, mandar mensagens, apoiar. É tão bom e necessário receber carinho”, concluiu.

Os fãs se despediram de Gugu nesta sexta-feira, 29, com velório que ocorreu em São Paulo. Porém, nas redes sociais, os internautas seguem prestando homenagens. O corpo do apresentador deixou a Assembleia Legislativa por volta das 10h30 desta sexta-feira, em carro aberto. O sepultamento será feito no cemitério Gethsemani, no Morumbi.