Gugu Liberato teve sua morte confirmada nesta sexta-feira, 22, aos 60 anos. Artistas e personalidades usaram suas redes sociais para prestar homenagens ao apresentador.

William Bonner lamentou a morte do apresentador durante o Jornal Nacional desta sexta-feira, 22: “Toda nossa solidariedade aos parentes de Gugu Liberato. Uma notícia muito triste”.

A cantora Valesca Popozuda postou: “Obrigada, Gugu Liberato, por sempre abrir as portas para mim! Hoje faço 18 anos de carreira e dedico parte dela a você!”.

“Toda força e solidariedade à família de Gugu Liberato, um dos maiores apresentadores da televisão brasileira”, escreveu o youtuber Felipe Neto.

Artistas pediram orações para Gugu Liberato

Na quinta-feira, 22, alguns artistas também haviam se manifestado antes da confirmação da morte do apresentador, pedindo orações para Gugu ou perplexos com a notícia de sua internação.

Rodrigo Faro mostrou-se inconformado com a perda do amigo: “Não pode ser, meu Deus… Alguém diz que essa notícia não é verdadeira, por favor!”

Marcos Mion, outro de seus colegas de emissora, também se manifestou: “Não consigo acreditar… Gugu Liberato, ‘Guguzera’, minha maior inspiração para o Legendários, um ídolo que virou um amigo…”

“Estou aqui, angustiada, rezando”, postou Luciana Gimenez.

Celso Portiolli apresentador do Domingo Legal, programa que é considerado um dos principais da carreira de Gugu Liberato, desde a saída do apresentador do SBT, em 2009, enviou uma mensagem assim que soube da gravidade da situação: “Querido Gugu, eu e minha esposa estamos em orações e pedindo muito a Deus para te reestabelecer prontamente”.

O apresentador Otávio Mesquita também utilizou suas redes sociais para pedir orações a Gugu Liberato: “Ele faz parte da minha vida profissional! Me ajudou muito!”

“Meu irmão Gugu Liberato, já ‘Deus’ tudo certo! Gente, muita oração para nosso amigo Gugu!”, escreveu Mara Maravilha.

Alguns artistas também haviam se manifestado sobre a morte de Gugu antes da confirmação.

Gretchen elogiou o apresentador: “Meu Deus, que ano é esse? Amigo, profissional, pai, nossa… Você sempre foi incrível. Em choque com essa notícia, amigo”.

“São tantas histórias, tantas risadas… Minha vida profissional e pessoal se mistura com a sua desde sempre. Sou e serei sempre sua fã e admiradora! Muito obrigada, Gugu… Descanse em paz. Nós por aqui seguiremos te aplaudindo”, lamentou Adriane Galisteu.

Ratinho, que por anos foi seu colega de emissora, compartilhou o vídeo com uma imitação de Gugu durante seu programa: “Um dia triste. Sem palavras. Que Deus conforte toda família”.

Walcyr Carrasco, autor de A Dona do Pedaço, afirmou que seu “coração está apertado”: “Sua morte foi um susto para todos nós. A comunicação brasileira perde hoje um dos seus maiores representantes.”

“Tristeza profunda com a notícia da morte de Gugu. Um apresentador com um jeito especial de encantar o espectador. A TV perde muito. Fica em paz”, disse Serginho Groisman.

“Hoje é o Dia Mundial da Televisão! Que ironia do destino um de seus maiores participantes partir exatamente neste dia. Descanse em paz, amigo querido!”, escreveu Ticiane Pinheiro.

Gugu Liberato

Gugu Liberato começou sua carreira televisiva na TVS, que se tornaria SBT anos depois. Ficou marcado pela apresentação de programas como o Viva a Noite, o Sabadão Sertanejo e, principalmente, o Domingo Legal, que apresentou entre 1993 e 2009.

Em 2009, migrou para a Record TV. No canal, Gugu apresentou o Canta Comigo e o Power Couple Brasil na Record TV, além de dois programas de auditório, o Programa do Gugu e o Gugu, chamando atenção por entrevistar nomes como Suzanne von Richtofen e o goleiro Bruno.

Nos últimos anos, Gugu Liberato dividia seu tempo entre a gravação de seus programas no Brasil e sua casa nos Estados Unidos.

Atualmente, Gugu estava no ar à frente do Canta Comigo, cuja 2ª temporada, que já está gravada, tem previsão de chegar ao fim no dia 4 de dezembro.

No último dia 4 de novembro, o apresentador foi alvo de uma notícia falsa após a página oficial do Power Couple Brasil ter publicado um tuíte com a frase “Morre, aos 60 anos, o apresentador Gugu Liberato, vítima de um enfarte, na noite deste domingo” (relembre aqui).

Na ocasião, o próprio apresentador desmentiu o boato, tranquilizando os fãs: “Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarte. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado”.