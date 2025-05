GTA VI tem novo trailer divulgado após lançamento ser adiado para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Foi revelado pela gigante RockStar Games, nesta terça-feira (06), o novo trailer do tão esperado GTA VI. O jogo será lançado em maio de 2026 e promete movimentar milhões na indústria dos games.

O segundo trailer mostra ainda mais do jogo mais famoso da RockStar. Cenas com muita ação, interações entre os personagens, veículos, meio ambiente e muito mais. Confira abaixo as imagens:

Rockstar Games pediu desculpas aos fãs pelo atraso no lançamento do GTA VI. “Em todos os jogos que lançamos, a meta sempre foi ultrapassar suas expectativas, e Grand Theft Auto VI não é exceção. Esperamos que vocês entendam que precisamos desse tempo a mais para entregar o nível de qualidade que vocês esperam e merecem”, diz comunicado divulgado pela produtora do game.

Fontes internas dizem que o prazo de outono já não era realista há meses. O jornalista Jason Schreier, da Bloomberg, postou no Bluesky: “Ninguém da Rockstar com quem eu conversei considerava o prazo de outono de 2025 real há muito tempo. Trabalho demais, pouco tempo, e o que parece ser uma intenção real da gerência de evitar sobrecarga”.

O último GTA foi lançado há quase 12 anos. A demora para o lançamento da sequência já virou meme entre os fãs.

Confira aqui o primeiro trailer do GTA VI: