Uma das franquias de maior sucesso no mundo dos games finalmente ganhou um novo capítulo. GTA 6 teve o seu primeiro trailer revelado na noite desta segunda-feira (04), após um vazamento antecipar as tão esperadas primeiras imagens do novo jogo da RockStar Games. GTA 6 será lançado em 2025 para Xbox Series X e Playstation 5.

Situado em Vice City, uma cidade baseada em Miami e que já esteve presente em outro jogo da franquia, GTA 6 tem como protagonistas Lucia e Jason. Pela primeira vez na história GTA terá uma protagonista mulher.

Confira abaixo as imagens e o trailer

Reprodução/RockStar Games Reprodução/RockStar Games Reprodução/RockStar Games GTA 6 tem primeiro trailer revelado após vazamento. Assista. Foto: Reprodução/RockStar Games

