Grife Louis Vuitton lança casinha de cachorro a preço surreal

Quanto custa uma casinha de cachorro? Depende. Se ela for de couro e com o monograma da Louis Vuitton, sai por R$ 340 mil. É este o preço que a grife francesa cobra pelo “imóvel”, um dos itens da “Louis Vuitton Canine Collection”.

A coleção tem casinhas para cachorros forradas com couro e logomarca clássicos da grife, ferragens douradas, dupla alça e fecho em S. Chamadas de “Kennel Trunk”, estão avaliadas em US $60 mil (cerca de R$ 340 mil). Elas só estarão disponíveis em meados de março de 2025, quando chega a primavera no hemisfério norte.

Foto: Louis Vuitton / divulgação.

As casinhas podem receber serviços de estampagem e pintura personalizadas nas lojas. Mas como luxo não é tudo, os designers também garantiram a funcionalidade do produto em relação à limpeza, como porta e fundo removíveis.

A coleção é assinada por Pharrel Williamns, diretor criativo da parte masculina da Louis Vuitton desde o ano passado. Também foram lançadas coleiras e comedouros e acessórios para cães e gatos.