Em 2020, artistas internacionais de várias gerações e estilos vêm ao Brasil prometendo grandes apresentações. Duas estrelas da música pop contemporânea trazem uma turnê própria ao País pela primeira vez.

continua depois da publicidade

Taylor Swift, que fez show privado no Brasil em 2012, chega ao País com o status de “artista da década” depois de conquistar seis prêmios no American Music Awards (AMA) deste ano. Ela faz show em São Paulo, no Allianz Parque, em 18 e 19 de julho, destacando músicas que gravou no álbum Lover (2019).

Com 18 anos, Billie Ellish estreia nos palcos nacionais consagrada pelo pop eletrônico do disco de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019). Ela passa por São Paulo em 30 de maio, com show no Allianz Parque. No dia seguinte, vai para o Rio, apresentando-se na Jeunesse Arena.

Nomes que aparecem com certa regularidade no Brasil estão de volta. No caso do Kiss, pode ser a última vez que a banda de Gene Simmons desembarca por aqui. O grupo apresenta a turnê de despedida, End Of The Road em maio de 2020.

A banda estreia a temporada no País no dia 12, no Anfiteatro da Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Depois, o grupo passa por Curitiba (14), São Paulo (16, show no Allianz Parque), Ribeirão Preto (17), Uberlândia (19) e Brasília (21).

Já o cantor Michael Bublé faz 4 shows no Brasil em outubro de 2020. Vista por mais de 500 mil pessoas, a turnê An Evening With Michael Bublé passa por Porto Alegre, no dia 21, Curitiba, em 23, São Paulo, em 25 (Allianz Parque) e pelo Rio de Janeiro, em 28 (Jeunesse Arena).

O inglês Harry Styles se apresenta em São Paulo (Allianz Parque) em 7 de outubro e no Rio (Jeunesse Arena) no dia 9. Ele mostra canções do álbum Fine Line, que saiu este mês e já está no topo das paradas internacionais. Watermelon Sugar e Adore You foram as músicas escolhidas como singles do disco, o segundo solo do artista que se consagrou com o One Direction.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.