O governo federal instituiu, por meio de Decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), o Grupo de Trabalho Interministerial sobre museus federais. Segundo o texto, o grupo terá natureza executiva, com o objetivo de elaborar estudos e propor medidas para a gestão dos museus federais.

continua depois da publicidade

O Grupo de Trabalho Interministerial sobre Museus Federais será formado por representantes dos seguintes órgãos e entidade: um da Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará; três do Ministério da Defesa, dos quais um do Comando da Marinha; um do Comando do Exército; e um do Comando da Aeronáutica; um do Ministério da Educação; um do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial de Cultura; um do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; um do Ministério do Meio Ambiente; um da Advocacia-Geral da União; e um do Instituto Brasileiro de Museus – Ibram.