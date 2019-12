A plataforma Tidal lança Now Playing, uma coleção de playlists criadas por mais de 500 artistas. Os assinantes poderão conferir as músicas preferidas de nomes como Marília Mendonça, The Weeknd, Racionais MC’s, Mariah Carey e Thiaguinho.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.