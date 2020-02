Edna, mãe da jornalista Gloria Maria, morreu na noite do último sábado, 15, aos 89 anos de idade. A informação foi confirmada pela equipe da apresentadora ao E+ nesta terça-feira, 18.

Ela passou mal quando estava em casa e foi levada pela filha e outros familiares a um hospital no Rio de Janeiro. O velório e a cremação ocorreram na última segunda-feira, 17.

“Minha mãe estava ótima, passou o dia inteiro bem. Quando eu estava saindo de casa para jantar com meu amigo, meu médico, Dr. Paulo Niemeyer, me ligaram e corremos para o hospital. Mas ela chegou sem vida e não conseguiram reanimar”, relatou Gloria Maria ao site Glamurama.

“Estou passando por desafios gigantes, devastada com a situação. Não sei por que tanta coisa junta e ao mesmo tempo, mas tem que passar e acabar. Ela também pode ter ido para me ajudar e fortalecer. Só Deus tem essa explicação. Ela era uma mulher realmente extraordinária, à frente do tempo. Devo tudo que sou a ela”, concluiu.

Em setembro de 2019, Gloria Maria publicou uma foto ao lado da mãe e de suas filhas, Laura e Maria, em comemoração ao aniversário de 89 anos de Edna.