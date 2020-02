Gloria Maria publicou nesta quarta-feira, 12, no Instagram, uma foto de biquíni para falar sobre a recuperação da sua lesão no cérebro, da qual foi vítima após bater com a cabeça na quina de uma mesa de vidro, em novembro de 2019.

A jornalista, de 70 anos, se submeteu a uma cirurgia cerebral de seis horas no mesmo mês do acidente e segue se recuperando, o que a fez relembrar das férias de julho do ano passado em Sardenha, uma ilha do Mar Mediterrâneo.

“Por causa do meu tratamento, ainda não posso pegar sol. Daí deu saudade. Nada perfeito, porque não sou. Mas sem filtro. A vida como ela é. Me recuperando graças a Deus”, escreveu.

Gloria Maria disse também que o tratamento está chegando ao fim e a primeira parte já terminou. “Quase zerada. Obrigada pela energia maravilhosa de vocês. Ajuda preciosa. Daqui há pouco volto a postar fotos atuais”, afirmou.

Regina Casé, Maisa Silva, o jogador de futebol Edmundo, Mariana Rios e outras personalidades demonstraram apoio à apresentadora nos comentários.

Veja a foto: