Glenda Kozlowski, que deixou a Globo após 27 anos, já tem um novo emprego. A jornalista será apresentadora do reality show “Uma Vida, Um Sonho“, produzido pelo SBT e pela LCA Entertainments & Sports.

A atração deve ir ao ar entre os meses de maio e junho de 2020, nas manhãs de domingo. O programa contará com a participação de 22 jovens, com idades entre 18 e 20 anos, que sonham com uma carreira no universo do futebol. O público será o responsável por definir os vencedores em cada edição, ao vivo. O grande campeão do reality terá a oportunidade de entrar em um grande clube da Europa.