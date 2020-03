A Globo decidiu afastar, a partir deste sábado (21), todos os jornalistas com mais de 60 anos, seja da redação ou de vídeo, por conta do risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo a emissora, eles ficarão em casa por tempo indeterminado, “alguns trabalhando em esquema de home office e, se for o caso, poderão ser acionados pela internet”.

A medida deve afetar nomes do primeiro escalão da emissora, como Chico Pinheiro, 66, do Bom Dia Brasil; Carlos Tramontina, 63, do SP2; Zileide Silva, 61, que é repórter e apresenta o Jornal Hoje aos sábados; entre outros.

Os profissionais que não têm mais de 60 anos, mas que estão no grupo de risco por alguma doença também serão substituídos, como José Roberto Burnier, 59, do Em Ponto (GloboNews), que tratou um câncer na base da língua, no ano passado. Ele será substituído por Julia Duailibi e Octavio Guedes a partir de segunda (23).

Essa não é a única medida tomada pela emissora por conta do Covid-19. A Globo já tinha confirmado a paralisação das gravações de suas novelas: “Salve-se quem Puder”, “Amor de Mãe” e “Nos Tempos do Imperador”. Essa última, que deveria estrear no dia 30 de março no lugar de “Éramos Seis”, teve sua ida ao ar adiada.

No lugar delas serão exibidas reprises. A partir do dia 23 “Amor de Mãe” dará lugar a “Fina Estampa” (2011-2012); no dia 30 “Salve-se Quem Puder” e “Nos Tempos do Imperador” darão lugar a versões compactadas de “Totalmente Demais” (2015-2016) e “Novo Mundo” (2017).

Apenas “Malhação – Toda Forma de Amar” seguirá até abril, mas terá seu final de temporada antecipado, antes de dar lugar a reprise de “Malhação – Viva a Diferença” (2017-2018).

A Globo também decidiu suspender os programas Mais Você, Encontro, Globo Esporte e Se Joga para dar mais espaço para cobertura jornalística da pandemia do coronavírus. The Voice Kids também sou suspenso e terá retransmissão dos melhores momentos nos próximos finais de semana, assim como o Domingão do Faustão.

OUTROS CASOS

Outras emissoras também estão tendo que se adequar por conta do novo coronavírus. A Rede TV!, por exemplo, afastou os apresentadores Nelson Rubens, 82, e Boris Casoy, 79. Segundo o empresário e apresentador Marcelo Carvalho os dois trabalharão de casa para evitar o contágio, já que se enquadram no grupo de risco pela idade.

“Aqui na Rede TV! nós tomamos todas as precauções possíveis com relação a essa questão do coronavírus. Nossos funcionários com mais de 60 anos foram convidados a trabalhar de casa, mesmo nossos apresentadores, como meus amigos pessoais Boris Casoy e Nelson Rubens. Para os poupar, estão em casa”, afirmou em vídeo gravado nesta quinta (19).

Já o SBT suspendeu as gravações da segunda fase da novela infantojuvenil “As Aventuras de Poliana” e suspendeu a gravação de seus programas, com exceção do jornalismo e do programa de entretenimento Fofocalizando, que permanecerão informando e prestando serviços.

Atrações como A Praça É Nossa, Ratinho, Silvio Santos e Roda a Roda vão aparecer na programação com reprises –alguns deles ainda têm inéditos à frente. O Domingo Legal será ao vivo e sem plateia neste próximo domingo (22). Nas próximas semanas serão exibidos melhores momentos.

A Record já tinha anunciado a suspensão das plateias em seus programas e das gravações das novelas “Amor Sem Igual” e “Gênesis” que acontecem nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro. As cenas de “Gênesis” feitas no Marrocos, no entanto, estão mantidas por enquanto.

Além disso, os programas Hoje em Dia e The Four Brasil deixarão a grade dos domingos. Ela terá programação infantil pela manhã, seguida pelo Domingo Show, apresentado por Sabrina Sato, que começará às 12h45 e não mais às 11h; pela Hora do Faro, à partir das 15h15; e depois Domingo Espetacular, já às 19h45.

The Four Brasil, apresentado por Xuxa, ficará às 22h30 de quarta, deixando os domingos apenas duas semanas depois de iniciar nesse novo horário. A segunda temporada do programa marcava o retorno de Xuxa ao final de semana após 12 anos. Sua última atração dominical foi Conexão Xuxa (Globo), que ficou no ar de dezembro de 2007 a 11 de janeiro de 2008.

A TV Cultura também anunciou a suspensão das gravações de todos os seus programas de variedades, por conta do novo coronavírus. Com isso, serão veiculadas reprises e programas inéditos que já estavam gravados.

São afetados pela medida programas como Quintal da Cultura, Metrópolis, Papo de Mãe, Cultura Livre e Sr. Brasil. Na próxima semana, a programação ainda deverá ser enriquecida com mais atrações de entretenimento, que deverão ser anunciadas ainda nesta semana.

A emissora afirmou ainda que todos os colaboradores com mais e 70 anos foram afastados do trabalho por 15 dias, assim como a maioria daqueles com mais de 60. “Só não foram afastados ainda profissionais imprescindíveis para o funcionamento das emissoras, mas deverão ser substituídos em breve”.

Um dos casos mais graves, no entanto, deve ser o da TV Clube, afiliada da Globo no Piauí, que suspendeu seus telejornais e colocou seus profissionais em quarentena, nesta sexta-feira (20), após o jornalista Marcelo Magno, 37, ser diagnosticado com o novo coronavírus. O canal vai transmitir os telejornais do Recife nesse período.

Já a ESPN cancelou todos os programas ao vivo a partir deste sábado (21) por tempo indeterminado. Nos canais da emissora no Brasil serão exibidas reprises de atrações e jogos, já que todo o calendário esportivo de competições foi cancelado por causa da pandemia. A emissora vai focar no conteúdo online, no seu site e nas redes sociais.