A Globo confirmou oficialmente a temporada que vai substituir “Malhação – Viva a Diferença”, que está sendo reprisada atualmente. Será “Malhação Sonhos”, exibida originalmente em 2014, e que fez sucesso com o casal formado por Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni).

A novela, que entra no ar a partir do próximo dia 25, foi escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm, com supervisão de Glória Barreto. Esta é a segunda trama com assinatura da dupla reprisada na pandemia, após “Totalmente Demais”, na faixa das 19h.

“Estamos vivendo um momento difícil, atípico e há alguns meses assistir de novo essas obras, no mesmo horário que foram exibidas originalmente, seria algo impossível”, afirma Svartman. “Espero que ‘Malhação Sonhos’ traga alegrias em meio a tantas dificuldades. Se trata de uma obra que é o retrato de sua época, mas desejo que mesmo assim ela continue a divertir, gerar repertório, diálogo, fantasia e levantar temas que possibilitem o engajamento da audiência.”

“Nossos personagens enfrentam desafios reais, precisam superar seus medos, suas deficiências e limitações através do esforço, do estudo, da persistência e da dedicação”, avalia Halm. “Mostramos que há atalhos nem sempre éticos ou honestos que podem aparentemente facilitar, mas que apenas transformam esses sonhos em pesadelos. Penso que essa abordagem realista acaba estimulando nosso público a correr atrás de seus sonhos com a consciência de que o caminho é longo e cheio de percalços, mas que vale a pena ser atravessado.”

A história se passa entre a Escola de Artes Ribalta e a Academia de Lutas do Gael, ambas instaladas em uma antiga fábrica de tecidos, onde personagens de idades e classes sociais diferentes. Nesse contexto, o músico Pedro e a lutadora Karina se conhecem e se apaixonam.

“Minha vida mudou muito depois que eu tive essa oportunidade”, conta Rafael Vitti. “Muitas portas se abriram e novos desafios vieram. Só posso agradecer aos autores Rosane Svartman e Paulo Halm, José Alvarenga Jr., Luiz Henrique Rios, Marcos Figueiredo, Noa Bressane, Cristiano Marques, toda equipe, além dos colaboradores, meus parceiros de cena e, obviamente, ao público que recebeu nossa história e a transformou em um sucesso.”

“Malhação foi uma das tramas mais importantes da minha carreira e poder revê-la anos depois vai me trazer muito aprendizado, terei a oportunidade de ver minha evolução como profissional”, diz Santoni.

Arthur Aguiar, que vive o lutador Duca, também foi destaque na temporada. “A galera era muito unida e acredito que isso tenha sito transmitido para quem estava assistindo em casa”, comenta. “Talvez esse seja um dos grandes motivos do sucesso da temporada. Foi um trabalho muito gostoso de fazer e um grande marco na minha vida e carreira, tanto que tenho tatuado no meu braço ‘força e honra’, que era o lema da academia e do mestre Gael.”

Já Felipe Simas era o competitivo e desleal lutador Cobra, que ganha a antipatia de Duca. “Nunca vi o Cobra como um vilão”, avalia. “Sempre enxerguei o personagem como um marginalizado em uma sociedade onde nem todos conseguem vencer. O amor foi o ponto de transformação na vida do Cobra. Quando ele se dá conta disso, se torna um processo bonito.”

Eriberto Leão, que interpretava o dono da academia de lutas, também lembra da trama com carinho. “Foi um dos trabalhos mais importantes da minha vida”, afirma. “Meu filho caçula se chama Gael em homenagem ao meu personagem. Acho que isso dá a real ideia do quanto fui feliz como ator e como ser humano. Aprendi muito com todos os meus colegas, desde os mais experientes aos mais jovens e com os diretores, com a equipe, com o primoroso texto da Rosane e do Paulo. Éramos uma grande família e nos amávamos muito.”

A novela tem ainda no elenco nomes como Jeniffer Nascimento, Bruna Hamu, Anaju Dorigon, Marcelo Faria, Felipe Camargo, Emanuelle Araújo, Helena Fernandes, Cadu Libonati, Léo Jaime, Guilherme Hamacek, Lellezinha, Guilherme Piva, Patricia França. A direção de núcleo é de José Alvarenga Jr., a direção-geral de Luiz Henrique Rios, e a direção das cenas de Marcus Figueiredo e Noa Bressane.