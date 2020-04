A atriz Giovanna Ewbank, 33, deixou o projeto de uma série que vai mostrar a história do apresentador Silvio Santos, 89. Ela iria representar Elke Maravilha (1945-2016), mas acabou desistindo devido à gravidez confirmada no fim do ano passado.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, a atriz afirmou que ficou muito feliz com o convite. “Mas no meio do processo, descobri que estava grávida e tive que desistir por que não dava o tempo”, afirmou. Na ocasião, ela também falou que não pretende voltar às novelas, mas quer atuar no teatro e em séries.

Segundo a colunista Patricia Kogut, do jornal O Globo, a série da Fox agora procura alguém para substituir Giovanna Ewbank. Já estariam selecionados para o projeto José Rubens Chachá, que interpretará Silvio Santos dos 50 aos 80 anos, e Leona Cavalli, que viverá a mulher do apresentador, Íris Abravanel.

Giovanna, que fez seu último trabalho como atriz em 2015, quando fez uma participação em “Totalmente Demais” (Globo), apresentou recentemente a primeira temporada do reality show The Circle Brasil (Netflix). Ela chegou a comentar sobre o programa em seu canal no YouTube e confessou que tinha preferência por três competidores, mas não quis dizer os nomes.

Ewbank, que já é mãe de Titi, 6, e Bless, 5, é casada com o ator Bruno Gagliasso, 37, desde 2010, e está grávida de um menino, que deve nascer em julho. Em julho de 2019, o casal havia anunciou a chegada do então caçula, Bless, que nasceu no Maláui, mesmo país de Titi, adotada em 2016.