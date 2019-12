Uma das boas atrações do ano, a série Segunda Chamada encerra a primeira temporada nesta terça, 17, com a segunda já engatilhada, que contará com a presença do ator Flávio Bauraqui. E, neste fim do ano letivo da escola, Eliete (Thalita Carauta) entregará o diploma a Dona Jurema (Teca Pereira).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.