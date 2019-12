Vera Viel e Bruna Marquezine se encontraram pela primeira vez na segunda-feira, 16, e surpreenderam os fãs pela semelhança entre as duas.

“Muita gente me fala que sou parecida com ela. E hoje eu a conheci. Linda e simpática”, escreveu a modelo, de 44 anos. “Poderia ser mãe dela, pois tenho 20 anos a mais. Me sinto lisonjeada”, completou ela, que é casada com o apresentador Rodrigo Faro, da RecordTV.

Os fãs comentaram a aparência das duas. “Quem é quem? Gêmeas de barrigas de mães diferentes”, disse uma usuária do Instagram. “Parece mãe e filha”, falou outra. “Separadas na maternidade”, brincou um rapaz.