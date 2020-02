Após assumirem namoro no Valentine’s Day, comemoração do Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, Grazi Massafera, 37, e Caio Castro, 31, decidiram passar o Carnaval afastados da folia. O casal está curtindo o feriado nas Maldivas, e publicou fotos de paisagens paradisíacas em suas redes sociais neste sábado (22).

A atriz Global avisou aos seus seguidores do Instagram, em janeiro, que estava entrando de férias. Desde então, as Maldivas foram o segundo destino turístico que dividiram com os fãs; antes, visitaram a Índia e posaram em frente ao Taj Mahal.

Desta vez, o casal está hospedado no Club Med de Kanifinolhu, uma ilha das Maldivas. Apesar de terem assumido o relacionamento no Instagram, Massafera e Castro continuam publicando fotos individuais, apesar de dividirem os mesmos cenários.

Foi assim, também, em viagem dos dois para a África do Sul: nenhuma foto lado a lado, mas diversas nos mesmos lugares. Esse cuidado também foi tomado no Réveillon, que passaram na praia de Carneiros, em Pernambuco.

Os dois levantaram suspeitas de namoro após serem vistos aos beijos no aniversário do apresentador Luciano Huck e em seguida no festival Rock in Rio do ano passado. Depois disso, não se largaram mais. O casal divide, também, a paixão por felinos, e Castro chegou a presentear Massafera com um gato preto filhote.