O ator Bruno Gagliasso não é mais funcionário da TV Globo. O galã não renovou contrato com a emissora após 18 anos de serviços prestados. A decisão havia acontecido logo após o fim de O Sétimo Guardião, quando ele procurou a direção artística global e solicitou não ser escalado para projetos a curto prazo.

Segundo informações do site Notícias da TV e notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que também anunciou ter se tratado de uma decisão de cunho pessoal do próprio Gagliasso. “A emissora desejava renovar o contrato, e o Bruno manifestou seu desejo de trabalhar por obra, de modo que ele possa ter maior liberdade artística. A decisão foi consensual e amigável, com os dois lados felizes. Ressalto que Bruno é grato por todos os anos de contrato e todo o seu amadurecimento como ator na Rede Globo”, disse a assessoria de Gagliasso, por nota.

O “comum acordo” encontrado pelo ator e pela emissora permitem, no entanto, que ambos continuem parceiros. Mesmo sem contrato, Bruno ainda poderá ser escalado para alguns trabalhos, desde que ele aceite.