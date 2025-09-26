Gabily é a primeira eliminada de A Fazenda 17

A funkeira Gabily foi a primeira eliminada de A Fazenda 17, nesta quinta-feira (25). A carioca foi a menos votada pelo público para permanecer no reality.
Carol Lekker e Fabiano Moraes foram os escolhidos para ficar no jogo por mais uma semana.
Carol, que era uma das infiltradas e teria sua participação encerrada na última terça-feira (23), acabou se tornando participante oficial após uma campanha dos telespectadores. Na mesma noite, porém, foi indicada à roça pela então fazendeira Rayane e vetada da prova por Gabily.
Já Fabiano Moraes foi para a roça pela casa, com 16 votos dos colegas. O pai de Viih Tube disputou a prova do fazendeiro contra Dudu Camargo e Gabily, mas perdeu para Dudu. Gabily foi para a roça pela dinâmica Resta Um.
Quem é Gabily?
Gabily tem 29 anos e já teve um affair com Neymar. Ela também acusou Anitta de plágio. O caso veio à tona em 2022, após Anitta lançar uma música em parceria com o jogo Free Fire. “As pessoas pegam a sua ideia na cara de pau e te passam para trás sem dó. Isso só me confirma que a errada nunca fui eu”, disse Gabily em entrevistas na época.
“Sempre respeitei, sempre vou respeitar muito o que a Anitta significa para mim. Mas a gente teve um desencontro por conta de um projeto que eu cheguei a falar por alto na internet, antes de conversar com ela no WhatsApp”, explicou.