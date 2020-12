A 2ª temporada do Canta Comigo chegou ao fim na noite desta quarta-feira, 4. A final do reality show da Record foi o último programa inédito de Gugu Liberato a ir ao ar na TV. O haitiano Franson foi o vencedor e ganhou o prêmio de R$ 300 mil.

Grupo Threerapia, Débora Neves, Franson, Pedro Mussum, Bruno Vincenzi, Nina Guimarães, Rodolfo Ribeiro, Lukaz Kim, Camila Reis, Lucas Fozzati e Samya Nalany foram os finalistas e se apresentaram na final do Canta Comigo.

Os três melhores colocados avançaram para a segunda etapa da final. Foram eles Franson, que obteve 72,8% da preferência do público e em sua apresentação final cantou I Just Called to Say I Love You, de Stevie Wonder, Débora Neves (16,09%), que cantou uma ópera, e o Grupo Threerapia (11,11%), que entoou Emotion, do Bee Gees.

Homenagem

Antes da revelação de quem foi o vencedor do programa, foi exibido um momento em que os jurados e participantes cantaram Pintinho Amarelinho para Gugu. Após o anúncio, foi exibido um vídeo em homenagem ao apresentador, que morreu em 22 de novembro.