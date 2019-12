Anitta se emocionou durante todo o show que realizou em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 7. A cantora se apresentou gratuitamente, em uma reprodução do show que fez em outubro no Rock in Rio.

“Eu só chorava. No início, já não estava conseguindo cantar porque vi muita gente que era do meu bairro, da minha igreja lá de João Honório, a Santa Luzia. Vocês já falam que eu canto desafinado, então, não faz diferença ou não eu estar chorando”, disse Anitta em uma série de stories no Instagram.

Ao retornar ao lugar onde cresceu, a cantora não resistiu ao perceber que amigos e fãs mais antigos estavam presentes. “Fiquei engolindo choro o show inteiro. Tinha amigos dos meus avós no show assistindo. Toda vez que eu olhava, eu chorava! Tinha fãs do início de carreira mesmo”, enfatizou.

Nas redes sociais, os fãs comemoraram a apresentação em Madureira. “Um show impecável e emocionante”, escreveu uma internauta no Twitter. “A organização estava impecável e que sirva de exemplo para os próximos que acontecerem no local”, declarou outra.

Anitta disse que não ganhou cachê para fazer o show e que a intenção era pagar do próprio bolso. Porém, três marcas de operadora de telefonia, salgadinho e cerveja decidiram patrocinar toda a apresentação.

“Nós queríamos fazer esse show que a gente sempre sonhou do nosso jeito. A gente sempre quis fazer um show independente, mas obrigada essas marcas porque eu não precisei, com a minha equipe, tirar dinheiro do bolso”, afirmou.

A cantora interpretou músicas do início de carreira, inclusive da participação dela no grupo Furacão 2000.