Um fogo de artifício lançado nos Estados Unidos no sábado, 8, bateu o recorde mundial do Guinness Book of Records como o maior do mundo. O projétil com o material para a explosão pesava 1.270 quilogramas e chegou a uma altura de 671 metros do local de lançamento.

O responsável pelo feito foi Tim Borden, que junto com sua equipe da Steambot Fireworks construiu o projétil do zero e o planejou durante sete anos.

“É um grande piano que saiu das minhas costas após a falha”, disse Borden em um vídeo. “Todos olharam e falaram ‘o que você vai falar agora?’ E eu falei: ‘eu vou voltar’, e eu voltei … eu me sinto extasiado”, concluiu.

O lançamento ocorreu na cidade de Steamboat Springs, no Estado do Colorado. No dia do espetáculo, o local comemorava o seu festival de inverno. Uma forte nevasca que atingiu a região dificultou o lançamento, em especial o transporte do projétil, disse Borden para o Steamboat Pilot and Today, um jornal local.

Na segunda-feira, 10, uma publicação na página da Steamboat Fireworks informou que, atualmente, a equipe está coletando os restos do projétil, algo que ainda deve demorar devido a uma nevasca que permanece afetando a cidade.

Essa não foi a primeira vez que Borden tentou bater o recorde, antes estabelecido nos Emirados Árabes Unidos em 2018. No ano passado, ele construiu um projétil um pouco menor, mas o lançamento falhou e a cápsula explodiu ainda no solo.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais