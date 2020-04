SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Fim do BBB 20 para a Flayslane. A cantora recebeu 63% dos votos e foi eliminada do jogo. Ela disputou o paredão com Thelma, que recebeu 36,52% e com Babu, que levou apenas 0,47%.

“Após sair dessa prova eu deixo as tristezas, a competitividade. Rafa, me desculpe. Thelma, Gizelly. Boa sorte a todos”, disse ela ao se despedir.

Para Tiago, Flay disse que Mari não teve nada a ver com a saída dela. “Fiquei feliz com a oportunidade. Estou muito honrada. Faltou muitas coisas, mas está tudo bem.”

Como líder, Ivy, que venceu prova de mini resistência e agilidade na noite anterior, votou em Thelma. Em votação aberta, a casa colocou com mais votos Flayslane.

Manu, Gizelly, Babu e Rafa tiveram empate, e a líder, que a princípio não queria que Babu fosse ao paredão, elegeu o brother para a berlinda por não conseguir votar nas meninas.

Após a saída dela, haveria mais uma Prova do Líder e mais uma formação de paredão na reta final do reality.

O BBB 20 termina na quinta-feira (23).