Filme paranaense “Meu Avô Stanislau” volta à tela neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após conquistar o Brasil e emocionar mais de 20 milhões de espectadores, o telefilme paranaense Meu Avô Stanislau será reexibido em sessão especial pela RPC neste sábado (28/02), às 15h10, logo após o programa Plug. Gravado em Prudentópolis, no interior do Paraná, o filme ganhou projeção nacional ao levar para a televisão aberta as paisagens, a cultura e a identidade da região, transformando uma história regional em um fenômeno de alcance nacional.

A produção emocionou o público ao apresentar uma narrativa sensível sobre afeto, memória e conexão entre gerações. No enredo, o jovem Bóris vive imerso no universo dos videogames e precisará descobrir que as conexões mais importantes vão além das telas. Ao mesmo tempo, seu avô, Stanislau, redescobre o valor dos vínculos genuínos.

O encontro entre os dois mundos constrói uma história que mistura família, amizade e tradição — elementos que ajudaram a consolidar o telefilme como um dos maiores sucessos recentes da dramaturgia regional brasileira.

Coproduzido pela TV Globo, pela RPC e pela GP7 Cinema, e realizado com equipe majoritariamente paranaense, o projeto é considerado um marco para o audiovisual do estado e demonstra a força de histórias locais com capacidade de tocar públicos em todo o país.

A reexibição é uma oportunidade para o público paranaense rever, ou conhecer pela primeira vez, uma obra que valoriza as raízes, a cultura e os cenários do estado, e que levou o nome de Prudentópolis e do Paraná para milhões de brasileiros.