A produtora Gavea Filmes divulgou nesta sexta, 20, o primeiro trailer do filme Eduardo e Mônica, inspirado na música de Renato Russo para a banda Legião Urbana.

O vídeo mostra o casal formado por Mônica, interpretada por Alice Braga, e Eduardo, representado por Gabriel Leone, rindo de suas diferenças, mas também vivendo os dilemas sobre isso.

A estreia comercial do longa-metragem está prevista para abril de 2020. O filme tem como diretor René Sampaio e a produtora Bianca De Felippes, que também trabalharam em Faroeste Caboclo – produção de 2013 também alusiva a um sucesso de Legião Urbana, com Isis Valverde no cinema .

Tendo como cenário Brasília nos anos 80, Eduardo e Mônica se apaixonam apesar de suas idades e personalidades diferentes. Como a maior parte do público sabe, o casal se conheceu “numa festa estranha, com gente esquisita. Não era nada parecido, mas se completava muito bem, que nem feijão com arroz, ela era de Leão e ele tinha 16”.

Gabriel Leone, que interpreta Eduardo, tem 26 anos e já atuou em produções na Globo nos últimos anos, como Carcereiros, Onde Nascem os Fortes, Verdades Secretas, Os Dias Eram Assim e Velho Chico. Nas telonas, ele trabalhou em Hebe.

Alice Braga, 36 anos, é conhecida por sua carreira internacional, tendo participado de filmes como Eu Sou a Lenda, com Will Smith, e Elysium. A atriz também tem no currículo a produção brasileira Cidade de Deus.