Filme brasileiro está entre favoritos ao Oscar de revista americana

A revista norte-americana Hollywood Reporter colocou “O Agente Secreto”, filme de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura, no rol dos favoritos ao Oscar de 2026.

Segundo a publicação, o longa figura entre os mais cotados nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro e melhor filme internacional.

A produção escolhida pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na premiação se passa durante a ditadura militar nos anos 1970, mesma época retratada em “Ainda Estou Aqui”, vencedor da categoria internacional neste ano.

As listas, afirma a revista, são baseadas nas campanhas que as produções vêm fazendo, em conversas com os votantes da premiação e em análise de levantamentos estatísticos.

Entre os concorrentes de melhor filme aparecem “Uma Batalha Após a Outra”, do diretor Paul Thomas Anderson; “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, da cineasta chinesa Chloé Zhao; e “It Was Just an Accident”, do iraniano Jafar Panahi, entre outros.

Nos favoritos a melhor direção, Kleber Mendonça Filho aparece ao lado de Paul Thomas Anderson, Chloé Zhao, Ryan Coogler e Joachim Trier.

Wagner Moura, por sua vez, aparece ao lado de Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons e George Clooney na disputa para melhor ator.

Com roteiro de Kleber Mendonça Filho, “O Agente Secreto” está entre os preferidos na disputa da categoria ao lado de “Sentimental Value”, de Joachim Trier e Eskil Vogt; “Pecadores”, de Ryan Coogler, “Casa de Dinamite”, de Noah Oppenheim, e “Jay Kelly”, de Noah Baumbach e Emily Mortimer.

Já entre os favoritos de filme internacional, o longa aparece ao lado de “Sentimental Value”, da Noruega, “It Was Just an Accident”, da França; “No Other Choice”, da Coreia do Sul e “2000 Meters to Andriivka”, da Ucrânia.