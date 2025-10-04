Filho revela rotina de Milton Nascimento após diagnóstico de demência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Augusto Nascimento, filho do cantor Milton Nascimento, descreveu alguns detalhes da rotina atual de seu pai, que recebeu o diagnóstico de demência por corpos de Lewy (DCL). A informação foi revelada por Augusto em entrevista à Revista Piauí publicada nesta quinta (02/10).

Segundo ele, a rotina do músico tem sido marcada por “conversas silenciosas” e reclusão, visto que o artista tem recebido poucas visitas em sua casa. Em sua casa no Rio de Janeiro, Milton também conta com a ajuda de uma equipe de enfermeiros que trabalha 24 horas para auxiliá-lo.

Conforme a reportagem do veículo descreve, o principal desafio enfrentado pelo cantor tem sido a sua alimentação. Diante da dificuldade de comer e ingerir líquidos, Milton chegou a ser internado por desidratação no último mês de junho.

“Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos”, publicou o filho do artista na quinta (02/10) em suas redes sociais.

Segundo a reportagem da Revista Piauí, muitos tem deixado de visitar ou se comunicar com Milton diante da impossibilidade de tirar fotos para redes sociais ao lado do músico. Uma das poucas exceções é Márcio Borges, integrante do grupo Clube de Esquina, do qual Milton fez parte, que o visitou em setembro.

No geral, Milton não têm conseguido manter conversas e, nas palavras do filho, parece distante da realidade e com o olhar perdido. Segundo Augusto, o pai frequentemente o puxa pela mão ao convidá-lo a se sentar com ele no sofá, e o músico tem demonstrado maior facilidade para comer quando está com o filho.

“Meu pai me chama e tenta falar comigo, mas nem sempre consegue se expressar. As inúmeras ligações a cada vez que eu viajo para trabalhar, já não existem mais, nem mesmo a curiosidade por boas fofocas da vida, ou a espera ansiosa por cada vez que eu retorno para casa em que ele me aguardava com uma camiseta com a nossa foto, ou a curiosidade travessa de me perguntar se eu tinha batido em todo mundo nas voltas dos treinos de jiu-jítsu”, descreveu Augusto em suas redes sociais.

Entre os sintomas da DCL estão lapsos de memória, desorientação espacial, alucinações visuais e distúrbios de sono. Além da demência, Milton lida com a doença de Parkinson há dois anos. A informação veio a público em março de 2025, quando Augusto deu uma entrevista ao Jornal Nacional.