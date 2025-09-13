Filha trans de Elon Musk estreia como modelo na New York Fashion Week

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Vivian Jenna Wilson, filha de 21 anos do bilionário Elon Musk, 54, fez sua estreia como modelo na New York Fashion Week nesta sexta-feira (12), participando do desfile da coleção Primavera-Verão 2026 do designer nova-iorquino Alexis Bittar.

A modelo vestiu um longo vestido vermelho e uma faixa com os dizeres “Miss South Carolina”, em referência ao estado americano. O desfile trouxe uma mensagem contra o discurso de ódio direcionado a pessoas transexuais.

Em entrevista à revista Nylon, Vivian, que é uma mulher trans, explicou que os estados representados na passarela “são aqueles onde os direitos trans estão sendo retirados” nos Estados Unidos. Outros participantes da performance, inspirada em concursos de beleza dos anos 1990, representaram Virgínia Ocidental, Flórida, Utah, Tennessee, Alabama e Louisiana.

“A mensagem principal é que todos nós precisamos nos posicionar contra isso juntos. A moda e a arte são ótimas maneiras”, disse a modelo, que descreveu sua personagem na passarela como “a malvada, a arrogante”. Ela ainda brincou sobre a descrição: “Meu coração é negro como um abismo, então só preciso, tipo, ativar a maldade.”

Vivian não fala com Musk desde 2020, ano em que se assumiu como mulher trans. Desde então, os dois protagonizaram embates públicos que envolveram seu processo de transição de gênero, além do apoio do bilionário a Donald Trump durante a campanha das eleições presidenciais dos Estados Unidos e outras posições políticas e sociais. .

Elon Musk, além de bilionário, é conhecido por ser dono de empresas como a rede social X, Tesla e SpaceX, e atuou no governo de Donald Trump até meados deste ano. Vivian e seu irmão gêmeo, Griffin, são filhos do casamento de Musk com sua primeira esposa, Justine Musk. O ex-casal ainda teve trigêmeos e outro filho que morreu logo após o nascimento. Além deles, o bilionário é pai de mais oito crianças, com três mulheres diferentes.

Em 2022, quando completou 18 anos, ela mudou legalmente de nome e gênero e pediu à Justiça para retirar o sobrenome Musk, a fim de não manter nenhuma ligação com o empresário.