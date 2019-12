Leonardo passou o último domingo, 15, com a filha Jéssica Beatriz Costa, o genro e o neto em um dia familiar e especial. A youtuber compartilhou fotos do encontro e disse que foi “um dos melhores dias do meu ano”. Em uma imagem, o pequeno Noah, de três anos, aparece abraçado ao cantor. “Matando a saudade do vovô”, escreveu ela na legenda.

Na foto em que Jéssica está com o marido, o ator Sandro Pedroso, o filho e o pai, ela comentou que foi um dia de “muito amor e felicidade”. O casal celebrou a união em março deste ano com uma festa surpresa para a noiva, organizada pelo programa Hora do Faro. Tudo foi televisionado e a ausência de Leonardo gerou especulações sobre a relação do cantor com o genro.

Posteriormente, Pedroso afirmou que ficou chateado com a situação, mas até o momento não foi esclarecido o motivo de o artista não ter comparecido à festa.

“Eu tenho um carinho muito especial pelo Leonardo, pela Poliana (Rocha, mulher de Leonardo), por toda a família, só que assim: a minha família hoje é a Jéssica e o Noah. Eu não mando recado, não; todo mundo falando que mandei indireta… Você acha que eu não fiquei chateado do pai da minha mulher não ir ao casamento? Claro que eu fico. Não sei o motivo, perguntem para ele”, disse o ator ao TV Fama.

Neste domingo, ao compartilhar a foto de família no Instagram, Pedroso elogiou o sogro. “Deus é muito bom! Leonardo, você é um ser iluminado, tem sido um privilégio fazer parte desta linda família. Você certamente ensinou bons princípios e deu um grande exemplo para todos e o resultado é que conquistou o respeito e a admiração das pessoas que o rodeiam. Que dia lindo! Muito obrigado!”, escreveu na legenda.