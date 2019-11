Diogo Nogueira, Paralamas do Sucesso, Lucy Alves e Zezé di Camargo & Luciano serão algumas das atrações do 15º. Festival América do Sul Pantanal, que será realizado entre os dias 14 e 17 de novembro, em Corumbá (MS). Com o tema Corumbá, o Coração da América, o evento fará homenagem ao Rio Paraguai. Toda a programação é gratuita. Serão mais de 14 horas diárias de programação, com 130 atrações relacionadas a música, dança, teatro, circo, sessões de cinema, artesanato, palestras, artes visuais, patrimônio cultural, lançamentos de livros, oficinas, discussões sobre arte-educação, turismo e gastronomia.