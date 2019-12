O cantor Ferrugem, um dos mais conhecidos e mais admirados atualmente, surpreendeu os fãs ao postar uma foto na frente de sua mansão, no Rio de Janeiro. A casa, que fica no Recreio, na Zona Oeste do Rio, vale aproximadamente R$ 3 milhões.

No imóvel, que embora tenha custado caro não é muito luxuoso, Ferrugem mora com a mulher, Thaís Vasconcellos, e as três filhas, Julia, Sofia e Aurora. A casa tem dois andares, piscina e até um estúdio.

Além de ser a casa do cantor, a mansão serviu de locação para Ferrugem gravar o clipe Chop Garantido, que ele lançou no início do ano. Veja algumas fotos da casa:

Foto: Reprodução/Instagram.

O ano de 2019 foi bem proveitoso para o cantor, que recentemente até ganhou como melhor música no prêmio Multishow, com Atrasadinha, que gravou com Felipe Araújo. Para encerrar o ano, Ferrugem ainda está concorrendo na categoria Melhor Cantor do Ano no troféu Domingão do Faustão.