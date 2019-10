Fernanda Souza e Thiaguinho se separaram. A apresentadora e o cantor comunicaram a decisão por meio de publicações no Instagram nesta segunda-feira, 14.

“Após oito anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal. O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor”, diz o texto divulgado por eles junto com uma foto em que aparecem as mãos deles entrelaçadas.

No comunicado, eles afirmam que estão confiantes que a amizade e o amor os guiarão “como têm feito diariamente”. “Nosso casamento termina em paz”, disseram, completando que não será estranho caso sejam vistos na companhia um do outro daqui em diante.

Fernanda e Thiaguinho pediram respeito nesse momento. “Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado, ou que tratassem as pessoas que você ama.”