Felipe Araújo irá comemorar seu aniversário de 25 anos com uma live neste sábado (18), às 15h, que contará com a participação de Ferrugem, 31. Intitulada “Churrasco de aniversário do Felipe Araújo com Ferrugem”, a live trará ainda a chef Helô Palacio e Fred, do canal Desimpedidos.

“Espero todos vocês pra minha festa de aniversário. Vamos cantar parabéns e comemorar muito. Ter vocês assistindo é a certeza de que estarei acompanhado dos melhores. Vai ser uma tarde especial, regada a boa música”, diz Felipe.

O show virtual segue o lançamento do EP “Eu e Vocês”, e terá em seu repertório os sucessos “Atrasadinha”, “Mala é falsa”, “Hoje eu beberei”, “Espaçosa Demais”, “Mentira”, “Ainda sou tão seu”, “Só falta você”, “Confidências”, “Deixaria tudo”, “Conversa confidencial”, “Chave cópia”, “Amor da sua cama”, “Agora”, “Só pro meu prazer”, “Inventa algum sentimento”, “Você musou”, “Maus bocados”, “Cê que sabe”, “É com ela que eu estou”, “Caso indefinido”, “Melhor Amigo” e “Reicidente”.

Em live realizada em abril, Felipe Araújo bebeu, falou palavrão e chegou a xingar o Conar (órgão de regulamentação publicitária), além de ter feito uma homenagem ao irmão Cristiano Araújo, morto em 2015.

Em uma apresentação que durou cinco horas, Felipe cantou chegou a cair no choro enquanto cantava a música “É com ela que estou”, grava por Cristiano em 2014. Ele não conseguiu terminar de cantá-la.

O vídeo da live de Felipe Araújo acabou sendo tirada do ar pelo YouTube, mas, de acordo com sua assessoria, não foi por causa de suas frases contra o Conar ou pelo consumo de bebida alcoólica, mas por ele ter cantado três músicas que não estavam no roteiro musical enviado à plataforma. A live deverá ser editada e inserida em breve.