Faustão leva filha até o altar de cadeira de rodas

Faustão levou sua filha, Lara Silva, até o ator em seu casamento neste sábado (20). Em vídeo publicado na rede social de João, filho do apresentador, ele aparece levando Lara ao altar. Faustão está em uma cadeira de rodas, vestindo um terno, segurando na mão da filha.

Essa é uma das raras aparições de Faustão desde que ele iniciou seu tratamento médico. O apresentador se afastou dos holofotes para cuidar da saúde, e já precisou passar por alguns transplantes de órgãos.

Lara já tinha antecipado que Faustão iria lhe levar ao altar. Ela está se casando com Julinho Casares. Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso. Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham”, disse, ao Gshow.