O quadro Dança dos Famosos inaugurou, neste domingo (22), sua fase semifinal no Domingão do Faustão. Após enfrentar uma crise médica, com baixas de participantes, a direção precisou cancelar a repescagem. Fausto Silva apresentou as novas regras e enalteceu a importância de uma atração como esta na programação aberta.

“Hoje na TV só tem desgraça e notícia ruim. Pelo menos aqui tem gente dançando”, elogiou Faustão.

A partir de agora, são grupos 1 e 2. As notas foram zeradas. Os grupos passam a misturar homens e mulheres. Portanto, foram cinco duplas do grupo 1 no foxtrote. No próximo domingo (29), serão cinco duplas do grupo 2. Dias 6 e 13 de dezembro, respectivamente, os grupos pegam o samba na reta final, para decisão.

As três melhores duplas, com as melhores notas, estarão no dia 20 de dezembro no tango e na valsa.

Felipe Titto testou positivo para Covid-19. Danielle Winits, após torcer o tornozelo nos ensaios, volta a competir na próxima semana.

Zé Roberto e Juliano Laham também ficaram de fora. O jogador de futebol, por conta de dores na lombar; o ator, em razão de uma cirurgia para retirar um tumor benigno no rim.

O primeiro grupo foi avaliado pelo júri artístico formado pela atriz Ellen Rocche, o tenor Thiago Arancam e a modelo Fernanda Motta. Já o julgamento técnico ficou por conta do coreógrafo Caio Nunes e da dançarina Carol Soares.

Marcelo Serrado abriu a noite com elogios de Arancam. “Ele deu o sangue que a camisa até saiu para fora da calça. Incrível”, observou o tenor, conferindo a nota máxima. Lucy Ramos foi bem, mas não pôde evitar uma leve escorregada. “Nada te derruba”, garantiu Ellen. Mas o júri técnico deu um puxão de orelha. Nunes deu um 9,8.

Bruno Belutti chegou elegante, vestindo um fraque. Caio, porém, lhe tirou um décimo por não “alongar um pouco mais o pescoço para alongar a figura.” Luiza Possi encerrou a etapa, recebendo um 10 de Fernanda.

De acordo com as notas individuais de cada participante, o cantor Belutti assume a liderança, mais ainda restam quatro participantes, que vão se apresentar no dia 29.