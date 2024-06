Fátima Bernardes conta que se afastou da TV por causa de câncer

Em 2022, dez anos após estrear o programa Encontro, na Globo, Fátima Bernardes surpreendeu meio mundo ao avisar que estaria deixando o comando da atração, criada por ela. A ideia de sair de cena começou a ser amadurecida em 2020, quando recebeu o diagnóstico de um câncer. Foi um baque.

“Temi mais pelo que viria pela frente. Tinha visto a minha irmã, que está bem, atravessar um processo difícil com a doença. Comigo, recebi o diagnóstico de câncer do endométrio numa quinta e, no domingo, operei. Felizmente, estava no início e não precisei de rádio nem quimio. O susto me fez repensar a vida. Foi ali que decidi não trabalhar mais no Carnaval e comecei a preparar minha saída do Encontro”, contou ela à repórter Sofia Cerqueira, da revista Veja.

A jornalista vai cobrir as Olimpíadas de Paris para seu próprio canal no YouTube e diz que estar longe da emissora que lhe deu projeção nacional não a assusta. “Há muita vida fora da Globo. Claro que depende do que se está disposto a fazer, de como cada um se posiciona”, afirma.

Ela, em seguida, conta uma lição que aprendeu com seus pais: “O maior patrimônio de uma pessoa é o nome. Cuido dele, é a minha marca. Sempre procurei fazer com que o público me visse sob diferentes ângulos.”

