Não é novidade para ninguém o boom que teve a turnê Nossa História, de Sandy e Junior. E podemos dizer que, embora uma curta temporada de shows [foram 18 no total], os irmãos abasteceram bem a saudade dos fãs, que esperavam por este momento há pelo menos 12 anos. Além dos shows, até DVD e série da Globoplay vão ser lançados e é aí que entra, mais uma vez, os fãs: um abaixo-assinado foi criado pedindo que o DVD da turnê seja lançado nos cinemas do país.

“Um pré-lançamento nos cinemas pode fazer com que muitos fãs, que não puderam prestigiar a dupla em um show, tenham uma experiência mais próxima do que foi ver ao vivo o show Nossa História, pois o cinema tem essa magia, de fazer com que as histórias contadas na tela cheguem mais profundamente na gente”, diz a petição online que já tem mais de 100 assinaturas.

Saiba todos os detalhes sobre o que foi a turnê de Sandy e Júnior

O abaixo-assinado teve como autor o mesmo fã, de São Paulo, que criou um abaixo-assinado pedindo que a dupla lançasse um DVD da tour. Segundo Bruno Monin, um pré-lançamento nas telonas também vai ser uma oportunidade de que os fãs que foram aos shows sintam, mais uma vez, essa emoção. “Poder ver em tela grande e com um alto e bom som, vai fazer o fã se arrepiar novamente, revivendo essa experiência única de uma forma mais próxima, que só o cinema pode nos proporcionar”, defende na petição.

A ideia dessa forma diferente de lançamento se deu através do que vem sendo feito por artistas Brasil afora. “Acreditamos que a exibição em todos os estados e apenas em uma única apresentação seja o suficiente para arrastar uma multidão aos cinemas”, explica o autor da petição, sugerindo que o show fosse exibido em um único dia no país todo. “Além de tudo citado acima, tem o fator comercial também. Geraria ainda mais buzz em torno do nome da dupla, o que faria publicidade para o DVD”, completou o texto.

Por fim, mas não menos importante, a petição online também abriu espaço à Universal Music [gravadora dos irmãos] que poderia participar disso de alguma forma. “São inúmeras as possibilidades comerciais em um pré-lançamento nesse formato. Pensem com carinho sobre essa possibilidade. De todos os fãs de Sandy e Junior que assinaram essa petição”. Para assinar o abaixo assinado, clique aqui.

Show histórico, DVD e série

O último show dos irmãos Sandy e Junior, que voltaram a ser dupla para uma turnê comemorativa pelos 30 anos de carreira, foi no dia 9 de novembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, para mais de 100 mil pessoas. A quantidade de gente no espaço do show deixou ainda mais evidente que esse retorno comemorativo foi mais do que uma turnê histórica, como já disseram os críticos, mas principalmente um presente aos fãs.

Após o show, a dupla, que já tinha anunciado que a turnê viraria um DVD especial, feito com base nos dois últimos shows da dupla em São Paulo, no Allianz Parque, também trouxe outro anúncio: em 2020 os fãs vão continuar curtindo pouco mais de Sandy e Junior ainda em dupla, pois a Globo vai lançar uma série com sete episódios, exclusivos pelo Globoplay.