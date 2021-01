A família do cantor e compositor paraibano Genival Lacerda, 89, pede doações de sangue pela internet para tentar ajudar a melhorar o estado de saúde do cantor, internado há mais de 35 dias por complicações da Covid-19.

Pelo Instagram, a família fez o apelo. “Pedimos caridosamente aos parentes, amigos, amigos de amigos e colegas de trabalho uma singela doação de sangue em nome de Genival Lacerda Cavalcante, no Banco de Sangue Hemato, que se encontra internado no Hospital Unimed 1”, disse.

Lacerda teve uma piora em seu estado de saúde por causa de complicações da Covid-19. Ele segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Unimed 1, na Ilha do Leite, na região central do Recife.

Segundo o último boletim médico divulgado pela própria família nas redes sociais, o cantor, internado há 35 dias, está em estado grave, no 33° dia de ventilação mecânica, em uso de drogas vasoativas. Não há perspectiva de alta e ele está sendo medicado com antibióticos.

Internado desde o dia 30 de novembro após contrair o novo coronavírus, Genival Lacerda já havia apresentado uma piora no último mês e seu estado de saúde era considerado gravíssimo, segundo informou a assessora do cantor por meio das redes sociais.

“Conforme boletim médico (do dia 15), o quadro clínico do artista teve uma piora, sendo considerado gravíssimo, com comprometimento do pulmão devido a infecção”, disse ela. Lacerda está internado em um hospital do Recife.

Em maio, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou internado por três dias. O cantor tem mais de 60 anos de carreira. Dentre seus principais sucessos estão “Severina Xique Xique”, “De quem é esse jegue?” e “Radinho de Pilha”.