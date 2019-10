Fafá de Belém, que adora realizar shows com formatações diferentes, paralelamente aos espetáculos de lançamento do DVD Do Tamanho Certo para o meu Sorriso e Guitarradas do Pará, também privilegia apresentações acústicas e mais intimistas como este Piano e Voz. Neste sábado (8) e domingo (9), ela se apresenta em Curitiba, na Caixa Cultural.

Para o show, Fafá vai contar com a participação do pianista e maestro João Rebouças. O repertório é resultante de um mix entre as músicas do último álbum, Do Tamanho Certo para o meu Sorriso e os grandes sucessos da sua carreira. Entram no set list, músicas como Foi Assim, Abandonada, Nuvem de Lágrimas, Sob Medida e uma das músicas recém lançada Meu Coração é Brega.

+Leia também: Guia de Natal da Tribuna: confira as principais atrações natalinas de Curitiba!

O espetáculo é requintado, mas absolutamente popular, com formato diferenciado e roteiro de hits para interagir ainda mais com a plateia. “Não paro de fazer shows por todo o Brasil, e em vários formatos. Mas os espetáculos acústicos e intimistas são sempre muito especiais porque nos aproximam do público”, conta Fafá. “Isso é sempre um grande desafio pra mim, e eu não fujo deles”, completa.

No último ano, Fafá de Belém participou do Show dos Famosos, no Domingão do Faustão, interpretou Mere Star, na novela A Força do Querer, lançou o DVD que trabalha atualmente e de quebra a turnê paralela Guitarradas do Pará. Fafá conversou com a Tribuna do Paraná na época do lançamento, em setembro, e contou alguns detalhes sobre este novo projeto. Veja a entrevista:

+ APP da Tribuna: as notícias de Curitiba e região e do trio de ferro com muita agilidade e sem pesar na memória do seu celular. Baixe agora e experimente!

Serviço

Show Fafá de Belém | Piano e Voz

Local: Caixa Cultural Curitiba | Rua Conselheiro Laurindo, 280.

Data: dias 08 e 09 de dezembro.

Horário: Sábado, às 19h e 21h. Domingo, às 19h.

Preço: R$30 (meia e correntistas da Caixa) | R$60 (inteira).

Informações: (41) 2118-5111.